Il ministro delle Infrastrutture a San Martino Buon Albergo

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, è intervenuto durante una visita al cantiere della linea Alta Velocità a S.Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. “Ci tenevo a visitare non solo a distanza un cantiere prezioso che i sindaci e le comunità accompagnano”, ha affermato il vicepremier. “In questo anno e mezzo al Ministero ho trovato lavoratrici e lavoratori in tutta Italia di assoluta eccellenza. Sottovoce, spesso sottoterra, lontani dalle polemiche dei giornali. Io penso che l’Italia abbia bisogno di infrastrutture più moderne, più veloci e più sicure“, ha aggiunto Salvini.

