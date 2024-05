La segretaria del Pd a margine della sua visita al Salone del libro di Torino

“Anche in questi giorni siamo tornati a chiedere un forte cessate il fuoco in Medioriente, bisogna fermare la follia di Netanyahu e questo attacco a Rafah che si tradurrà in una ecatombe, perché abbiamo già 35mila vittime tra i civili innocenti palestinesi. Bisogna fermare questo massacro. Bisogna liberare gli ostaggi ancora detenuti da Hamas e portare tutti gli aiuti umanitari necessari”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein a margine della visita al Salone del libro di Torino. “Per questo il Partito Democratico continua a insistere sul cessate il fuoco immediato”, ha spiegato ancora aggiungendo: “È importante riuscire a fare ogni sforzo per liberare gli ostaggi che sono detenuti da molti mesi e per fare tutto questo è necessario fare uno sforzo diplomatico e politico dell’Unione Europea molto più efficace e più forte di così”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata