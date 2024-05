Unrwa: "Almeno 150mila persone sono fuggite da lunedì"

A Rafah, i civili palestinesi lasciano la città nel sud di Gaza dopo gli avvertimenti di Israele che da lunedì ha iniziato una operazione contro Hamas, definita circoscritta e limitata nella parte orientale della città. Almeno “150.000 persone sono fuggite da Rafah da lunedì, cercando sicurezza dove non ce n’è”, ha scritto in un messaggio su X l’Agenzia dellle Nazioni Unite per i rifugiati palesinesi (Unrwa). Sempre secondo l’Unrwa “almeno 300.000 persone sono colpite dagli ordini di evacuazione dopo che oggi altre aree della Striscia di Gaza stanno ricevendo nuovi ordini verso il centro, sia Rafah nel sud, sia Jabaliya, nel nord”. Sabato un portavoce militare dell’Idf ha fatto sapere che l’esercito “a Rafah – sotto la direzione dell’intelligence – ha proseguito in mirate attività operative contro i terroristi di Hamas in aree specifiche della parte orientale della città”.

