La segretaria del Pd nel corso della sua visita al quartiere Zen di Palermo

Il Partito democratico ha chiesto le dimissioni del presidente della Liguria Giovanni Toti, indagato nell’inchiesta per corruzione. “Le dimissioni di Toti sono necessarie e opportune. Ancora prima delle sentenze, quando le accuse sono così gravi e portano a una misura cautelare su un presidente di Regione, non si può lasciare la Liguria in questo stato di incertezza derivante dalle indagini. In questi giorni abbiamo chiesto le dimissioni del presidente Toti”, ha detto la segretaria dem Elly Schlein nel corso della sua visita al quartiere Zen di Palermo.

