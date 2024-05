Davanti al gip due tra i più importanti co-indagati del governatore Toti, che si è avvalso della facoltà di non rispondere

Dopo che il presidente della Liguria Giovanni Toti venerdì si è avvalso della facoltà di non rispondere, oggi (sabato) è stato il giorno degli interrogatori di garanzia di due tra i suoi più importanti co-indagati nell’inchiesta per corruzione che ha provocato un terremoto nella politica ligure: l’imprenditore Aldo Spinelli e il capo di gabinetto di Toti, Matteo Cozzani.

Cozzani nega addebiti, pronto a dimettersi

Anche Cozzani, così come Toti, non ha risposto alle domande del gip di Genova, Paola Faggioni. Assistito dal suo avvocato Massimo Ceresa Gastaldo, ha però fornito dichiarazioni spontanee affermando la volontà di dimettersi e negando ogni addebito nei suoi confronti. In caso di dimissioni, sottolinea la sua difesa, verrebbero meno le esigenze cautelari su cui sono basati gli arresti domiciliari. Nei prossimi giorni Cozzani chiederà di essere sentito dai pm.

Spinelli senza avvocati, salta interrogatorio

Niente interrogatorio invece per Aldo Spinelli. La cancelleria non avrebbe notificato gli atti di convocazione agli avvocati difensori dell’imprenditore 84enne, e l’interrogatorio davanti al gip non si sarebbe potuto svolgere. “Mi hanno lasciato solo, i miei avvocati non ci sono, verrò lunedì”, ha chiosato l’imprenditore uscendo dall’aula. A una domanda sui finanziamenti e sulle contestazioni Spinelli ha risposto: “Tranquillo che lunedì saprete tutto. Male non fare, paura non avere”.

