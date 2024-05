Il presidente della Puglia: "La mia amministrazione non è coinvolta nelle indagini"

(LaPresse) “Ricordo che in nessuna delle indagini in corso, delle quali abbiamo notizie, è coinvolta l’amministrazione da me guidata. A nessun titolo”, sono le parole del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, appena uscito dalla Commissione Antimafia della Camera dopo cinque ore di audizione. Il governatore pugliese è stato sentito a lungo dai membri, a seguito delle sue parole sull’incontro tra lui e il sindaco di Bari Decaro con la sorella di un boss del capoluogo. “Ho sempre avuto la volontà di essere ascoltato dalla Commissione Antimafia, ma volevo prima risolvere un problema che avevo come presidente della Regione, superando la sfiducia che, come sapete, mi ha dato una maggioranza che non avevo neanche il giorno delle elezioni. Non entro nel merito di ciò che è stato detto in Commissione – prosegue Emiliano – Io voglio fare il presidente di Regione e difendere la Puglia da qualsiasi tipo di macchia che riguardi la nostra militanza popolare antimafia. Tutti i pugliesi sono schierati contro la mafia e il malaffare, con delle eccezioni che ci sono in tutte le comunità. Ringrazio i pugliesi per il sostegno che mi stanno dando” ha concluso il governatore della Puglia.

