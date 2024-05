Il co-fondatore e direttore scientifico di ASviS a margine del summit romano

“Dobbiamo cambiare le regole della contabilità nazionale per le quali il lavoro di cura delle donne non è minimamente valutato”. Enrico Giovannini, co-fondatore e direttore scientifico di ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ha parlato così a margine della due giorni del summit romano del Women 7.

“Finché non cambiamo le regole attraverso cui leggiamo la realtà non riconosceremo il ruolo insostenibile delle donne sia sul fronte economico che su quello sociale”, ribadisce l’ex ministro, che poi sottolinea come “i paesi sviluppati del G7, e purtroppo l’Italia non è tra questi, dovrebbero essere sulla frontiera di questa innovazione”. E conclude: “Abbiamo sentito come in Italia abbiamo ancora un lavoro sottopagato, violenza, poca educazione. Le cose da fare le sappiamo, la verità è che non le facciamo. E questo è inaccettabile”.

