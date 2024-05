L'avvocato Savi: "Denaro speso per necessità di tipo politico"

(LaPresse) “Si è immerso anche lui nella lettura degli atti in modo da conoscerli, sta lavorando e si sta preparando anche lui. Umanamente è chiaro che queste sono cose che segnano, però l’ho trovato molto reattivo nel senso che si è impegnato fin da subito. Ha avuto una prontezza di spirito non da poco per essere lucido quanto è necessario per affrontare la difesa”. Lo ha detto l’avvocato Stefano Savi, legale del governatore ligure Giovanni Toti parlando del suo assistito, da due giorni agli arresti domiciliari, alla vigilia dell’interrogatorio previsto per venerdì. “Abbiamo la possibilità di dimostrare che questi denari sono stati tutti spesi per necessità di tipo politico connesse all’attività del presidente e delle persone che lavoravano con lui e che avevano connessioni politiche con lui. Non c’è stata nessuna anomalia”, ha aggiunto Savi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata