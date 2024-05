L'accusa è di finanziamenti illeciti per alcune sponsorizzazioni legate a passaggi pubblicitari

Finanziamenti illeciti per alcune sponsorizzazioni legate a passaggi pubblicitari sul pannello esposto a Terrazza Colombo, nel grattacielo di piazza Dante a Genova. Anche l’ex senatore ed editore di Primocanale, emittente televisiva locale, Maurizio Rossi, risulta tra gli indagati della maxi Inchiesta delle procure di Genova e Spezia sulla corruzione in Liguria.

La promessa, realizzata, del finanziamento era stata avanzata da Francesco Moncada, consigliere d’amministrazione di Esselunga spa (coindagato), che in accordo con Rossi, Cozzani e Toti, aveva concluso un contratto di pubblicità che avrebbe dovuto pubblicizzare la catena di supermercati ma in realtà finanziava la campagna elettorale della Lista Toti per Bucci. In cambio c’era la promessa di sbloccare le pratiche per l’apertura di un altro punto vendita di Esselunga a Genova Sestri e uno a Savona.

