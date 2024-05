La segretaria del Pd: "Riforma pericolosa, indebolisce democrazia e prende in giro i cittadini"

“Che pena le mistificazioni costanti da parte di Giorgia Meloni. È inutile che mi attacchi, non ci spaventa e noi confermiamo che faremo opposizione con tutte le nostre forze a questa riforma pericolosa che indebolisce la democrazia e prende in giro i cittadini e le cittadine. La faremo in Parlamento con le nostre voci, la faremo nelle piazze portando i nostri corpi. La faremo anche contro i tagli alla Sanità pubblica e per il salario minimo”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando a un appuntamento elettorale a Roma, in merito alla riforma del premierato, l’elezione diretta del presidente del Consiglio, che ha iniziato il suo iter in Senato. “Ho sentito dire che non abbiamo argomenti? Noi in verità avevamo proposte, che abbiamo portato un anno fa alla prima volta che il governo ci ha convocato per parlare di riforme costituzionali, che vi informo essere stata anche l’ultima. Non si fanno le riforme costituzionali stravolgendo le basi della forma di repubblica parlamentare a colpi di maggioranza come stanno facendo. Il dialogo non l’hanno mai voluto, noi abbiamo presentato le nostre proposte: non ne hanno considerata una. Ma capisco che non lo possano fare, perché questo governo fragile si regge solo sul cinico baratto tra premierato e autonomia che spacca l’Italia. Noi vogliamo fermarli entrambi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata