Il leader di Italia Viva: "Dimissioni di Meloni se non passa? È ovvio"

“Dimissioni di Giorgia Meloni se non passa il premierato? È ovvio. Se il governo fa una riforma, e questa riforma non passa, il governo è sfiduciato. Questo era valido per me nel 2016, era valido per David Cameron, ma diciamo la verità: la Meloni non arriverà mai al referendum perché questa riforma non arriverà mai a essere approvata dal Parlamento con quattro letture”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a margine di un appuntamento elettorale a Milano, nel giorno in cui la riforma costituzionale che prevede l’elezione diretta del presidente del Consiglio ha iniziato il suo iter legislativo al Senato.

