Il cantante tra gli ospiti nella Sala della Regina di Montecitorio

Nella Sala della Regina di Montecitorio il convegno ‘La Costituzione di tutti. Dialogo sul premierato’. A discutere della riforma in cantiere la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la ministra per le Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati e l’ex ministro Angelino Alfano. Tra gli ospiti in platea anche esponenti del mondo dello sport e dello spettacolo: il nuotatore Filippo Magnini, la conduttrice Iva Zanicchi e il cantante Pupo. “Questa riforma è un’idea completamente nuova. Spesso si dice che il premierato non ce l’ha nessun Paese. Ma noi dobbiamo essere unici. Sarebbe la prima volta. Dimostreremmo che noi siamo i primi, come lo siamo in tanti altri campi”, ha detto il cantante a margine dell’evento alla Camera. “Se mi piace il premier forte? Mi piace il premier molto forte. Mi piace il premier su cui puoi fare affidamento. E non sono di destra, sono un prezzoliniano, un anarchico-conservatore“, ha risposto ai cronisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata