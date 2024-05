Il sindaco di Roma: "Stiamo cercando di dare un contributo"

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha parlato a margine del summit Women 7 che si è aperto stamattina in Campidoglio: “La promozione, la valorizzazione delle donne non riguarda solo i diritti delle donne ma riguarda la sfida della società. Una società che valorizza le donne è migliore. Senza le donne noi non riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi”.

“A Roma stiamo cercando di dare un contributo cercando di rendere le politiche di genere orizzontali e trasversali. Non solo di potenziare i centri antiviolenza, di realizzare progetti specifici rivolti alla questione della parità di genere, ma anche di affrontare le varie sfide, da quelle dei trasporti a quelle dell’urbanistica e del sociale, dal punto di vista della parità di genere. Il che significa città più vivibili, migliore conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita, maggiori e più diffuse infrastrutture sociali, una concezione di prossimità e una organizzazione della società che consenta di distribuire il tempo di cura in modo più equo, che non spetta solo alle donne ma spetta anche agli uomini e a tutta la società”, ha concluso Gualtieri.

