L'ex presidente del Consiglio a margine di un evento a Milano: "Se non andrà in porto Meloni si dovrà dimettere"

Nel giorno in cui è iniziato al Senato l’iter legislativo della riforma del premierato (vale a dire l’elezione diretta del presidente del Consiglio), Matteo Renzi si dice sicuro che la modifica costituzionale cercata dal governo non andrà mai in porto. “Dimissioni di Meloni se non passa premierato? È ovvio. Se il governo fa una riforma, e questa riforma non passa, il governo è sfiduciato. Questo era valido per me nel 2016, era valido per David Cameron, ma diciamo la verità: la Meloni non arriverà mai al referendum perché questa riforma non arriverà mai a essere approvata dal Parlamento con quattro letture”, ha detto l’ex presidente del Consiglio a margine di un evento elettorale a Milano.

