Il vicepremier: "Farà di tutto per dimostrare l’estraneità ai fatti"

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani si è espresso in merito all’arresto del governatore della Liguria Giovanni Toti, accusato di corruzione e di atti contrari ai dover d’ufficio: “Toti? Nessun imbarazzo. Io sono garantista, come lo sono per tutti”. Tajani ha parlato a margine della presentazione della partnership in Farnesina tra Sport e Salute, Maeci e Ita: “”Sono convinto che farà di tutto per dimostrare l’estraneità ai fatti di cui è accusato”.

