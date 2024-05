Il leader di Italia Viva: "Sono l'unico segretario di partito che ha detto che se verrà eletto andrà in Europa"

“Sono l’unico segretario di partito che ha detto: Se vengo eletto vado in Europa. Gli altri sono dei truffatori. Schlein, Meloni, Tajani e Calenda stanno truffando gli italiani perché dicono di candidarsi all’Europa e ma non vogliono andare in Europa”. Lo ha detto Matteo Renzi a Napoli in conferenza stampa con alcuni candidati alle europee per la lista Stati Uniti d’Europa con cui corre il leader di Iv. “Chi vota noi vota un ideale. Noi prenderemo molti voti e andremo in Europa“, ha aggiunto Renzi. “L’Europa non tocca più palla, o noi rilanciamo il sogno europeo o l’Europa verrà spazzata via”, spiega l’ex premier

