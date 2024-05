Il segretario del sindacato dei giornalisti: "Va fatta una riforma"

Daniele Macheda, segretario di Usigrai, è intervenuto a margine della conferenza stampa con cui il sindacato, insieme a Fnsi, ha presentato le motivazioni dello sciopero alla sede della stampa estera della Rai a Roma: “L’idea che ci sia un turno dentro la Rai per prendersi tutta l’azienda di servizio pubblico credo sia da contestare. Non è pensabile”.

“La Rai è di tutti, non è di qualcuno, questo è il principio che andrebbe affermato. La Rai è dei cittadini“, ribadisce il segretario Usigrai. “Nessuno si è impegnato, negli ultimi 20 anni, a fare una riforma, credo che vada fatta non tanto per chi ci lavora, ma per i cittadini e cittadine di questo paese che hanno diritto di sapere che la Rai, che è l’informazione in questo paese, è un’informazione della quale si possano fidare – afferma Macheda – Un primo passaggio sarebbe quello di indicare, con una legge che deve essere cambiata e forse ci aiuterà l’Europa con il Media Freedom Act, che garantisca alla Rai un vertice che abbia chiara indipendenza da governo e partiti”.

