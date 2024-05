Enrica Agostini (RaiNews 24) alla conferenza di Usigrai e Fnsi: "Con la sinistra questo non succede"

Conferenza stampa di Usigrai e Fnsi alla sede della stampa estera di Roma per spiegare le motivazioni dello sciopero indetto nella giornata del 6 maggio.“Quello che dobbiamo fare è sicuramente aprire i servizi con Giorgia Meloni di cui il Telegraph dice che è grande statista, una notizia di cinque giorni prima”, dice Enrica Agostini, firma di Rai News24 in azienda da 25 anni. “Questo è quello che stiamo cercando di fare noi nel corpo a corpo quotidiano”, spiega la giornalista facendo riferimento al clima che si respira in redazione.

“Questo è quello che sta succedendo in Rai”, aggiunge Agostini, secondo cui, quello che sta accadendo alla prima azienda nazionale, a cascata succederà anche nelle più piccole. L’intervento prosegue poi entrando nel merito dello stato di salute del giornalismo politico: “Noi non facciamo più domande. Mandiamo alla politica dei video autoprodotti di pura propaganda. E questo succede con la destra, non succede con la sinistra”. Agostini poi conclude: “Quello che noi dobbiamo riprenderci è la nostra dignità, che in RAI tante volte è venuta meno”.

