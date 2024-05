Il ministro degli Esteri ha promesso massimo impegno alla madre del ragazzo, arrestato a Miami

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani commenta il caso di Matteo Falcinelli, il 25enne italiano arrestato a Miami per resistenza a pubblico ufficiale e immobilizzato con la tecnica dell’hog-tie, una sorta di incaprettamento usato legalmente dalle forze dell’ordine in Florida: “Sono immagini che non avrei mai voluto vedere. Ieri ho parlato a lungo con la madre e le ho assicurato il massimo impegno. L’altro ieri ho fatto chiamare immediatamente l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia per sollecitare l’attenzione da parte delle autorità”, ha detto il capo della Farnesina.

“Riferire in aula? Se ci saranno interrogazioni in Aula sarò pronto a dare tutte le informazioni e a raccontare quello che ha fatto il consolato fin dal primo minuto” ha concluso Tajani a margine di un evento al Centro Congressi Cavour di Roma.

