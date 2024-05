Il sindaco di Milano ha risposto alle critiche per la sua mancata partecipazione all'evento

ll sindaco di Milano, Giuseppe Sala ha risposto alle polemiche sollevate per la sua assenza, domenica, alla manifestazione contro l’antisemitismo: “Rispetto alla mia presenza, non ci sono sempre delle scelte coniugate dal fatto che una cosa mi piace o non mi piace, semplicemente è la domenica pomeriggio e ogni tanto stare in famiglia non fa male“.

Interpellato poi sulla presenza di alcuni consiglieri Verdi, identificati dalla polizia ha risposto: “È lo spirito del momento, è chiaro che questo è un tema che contrappone e che le istanze sono vive da una parte e dall’altra, quindi dovremmo abituarci, che ci piaccia o meno. Al di là di queste polemiche, la questione che conta è capire se c’è una soluzione. Ogni giorno appare sempre più difficile purtroppo. Sembrava ci stessimo avvicinando a una tregua adesso sembra che siamo molto lontani“.

