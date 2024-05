"Italia, Nazioni Unite e multilateralismo per affrontare le sfide comuni", il titolo del discorso

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato all’aeroporto Jfk di New York. Da domani prenderà il via la missione del capo dello Stato alle Nazioni Unite con l’indirizzo di saluto alla Conferenza sullo stato di attuazione dell’obiettivo di sviluppo sostenibile 16 ‘Pace, Giustizia ed Istituzioni per lo Sviluppo Sostenibile’, organizzata dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite, dal Segretariato dell’ONU e dall’IDLO. Martedì il presidente terrà un discorso di fronte all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dal titolo ‘Italia, Nazioni Unite e multilateralismo per affrontare le sfide comuni’.

