Discorso del Capo dello Stato alla cerimonia al Quirinale

“In attesa di conoscere questa sera i nomi delle vincitrici e dei vincitori di ogni categoria, vorrei rivolgere i miei complimenti a chi ha ricevuto i premi già assegnati: Paola Cortellesi, Margherita Giusti, Justine Triet. Si potrebbe dire: ‘Tre donne premiate, un bel segnale’, ma non lo farò: mi apparirebbe improprio e riduttivo, perché quanto avvenuto va considerato nella normalità”. Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale i protagonisti del cinema italiano che saranno premiati questa sera alla cerimonia dei David di Donatello. A queste sue parole è scattato un lungo applauso. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

