Così il consigliere del comune promotore del presidio in piazzale Cordusio

“La situazione è intollerabile in Italia e in questa città bisognava dare una risposta e un messaggio. Quello che sta accadendo nelle Università è molto grave, quello che accade in città è molto grave. Non ci dobbiamo intimidire ma va dato un messaggio, una risposta, che c’è un problema di antisemitismo in Italia. Il problema di antisemitismo oggi è più pericoloso del rischio fascismo in Italia”. Così il consigliere del comune di Milano, Daniele Nahum, promottore del presidio contro l’antisemitismo in piazzale Cordusio a Milano. “L’Anpi fa politica purtroppo. Già dal 25 aprile ha voluto disunire la piazza con uno slogan che io reputo incredibile perché chiedere il cessate il fuoco, vuol dire costringere anche gli Ucraini di alzare bandiera bianca. Mi dispiace per la loro assenza, però l’Anpi ha avuto un comportamento non corretto nei confronti della comunità ebraica di Milano”. Rispondendo poi a una domanda sulla sua percezione di antisionismo, Nahum ha detto: “L’antisionismo è antisemitismo, perché se tu neghi una patria agli ebrei, diventa antisemitismo. Ci si smaschera dietro l’antisionismo che sforcia poi in antisemitismo, ma non lo dico io, l’ha detto anche Giorgio Napolitano”. Nahum alcuni mesi fa uscì dal Partito Democratico in disaccordo con le posizioni riguardanti la guerra a Gaza e rispondendo a una domanda sui suoi attuali rapporti con i Dem, ha detto: “Il Partito Democratico oggi è qui presente e io sono solo che contento. C’è un dato però secondo me politico, le candidature alle europee del partito democratico sono candidature che seppelliscono la storia riformista del partito democratico. Penso a Cecilia Strada, a Tarquinio, che hanno una posizione sulla politica estera secondo me che non guarda l’Europa”.

