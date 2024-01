Lo ha detto la senatrice a vita in chiusura ella Commissione parlamentare per il contrasto a intolleranza, razzismo e antisemitismo

Dal 7 ottobre sono stati segnalati all’Oscad, Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, 200 casi di antisemitismo. “Una cosa non è stata detta fino in fondo: la tristezza terribile del tempo che stiamo vivendo perché sia dalla parte della polizia sia del comune cittadino una commissione che ha come titolo principale contro l’odio ecco che quello di cui si è parlato stamani è una espressione non detta a parole o atti ma dà un’idea di atmosfera agghiacciante. Non posso non ribadirlo come Liliana”. Lo ha detto Liliana Segre, in chiusura della Commissione parlamentare per il contrasto all’intolleranza, al razzismo e all’antisemitismo, al termine dell’audizione del Capo della Polizia Vittorio Pisani.

