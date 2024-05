Così il sindaco meneghino a margine della presentazione della Archweek

“Il clima è teso. È vero che è stato cancellato questo evento, al contempo è previsto domenica pomeriggio in piazza della Scala con l’accordo di tutti i partiti un momento per manifestare contro l’antisemitismo dilagante. Quindi come sempre ci sono tanti aspetti che vanno considerati”. Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine della presentazione della Archweek parlando della decisione di annullare il convegno organizzato dall’Associazione Italia-Israele in programma martedì 7 maggio all’Università Statale di Milano.

“La sintesi è che è un tema di grande dibattito – ha affermato – ma sono questioni su cui la politica milanese sta cercando di tenere la barra diritta“. In merito alla partecipazione al presidio in programma domenica prossima davanti alla sede del Comune di Milano, organizzato dalla Brigata ebraica, Sala ha risposto: “Non so, vedremo”.

