“È una sconfitta sempre. Non conoscevo l’evento, però è sempre una sconfitta. È un peccato che un’Università debba chiudere le porte a un dibattito. Poi uno può portare le idee più o meno condivisibili. Ma chiudere un’università per ragioni di sicurezza… io ho fatto la Statale, è un peccato. Come è un peccato che ci sia gente che vuole impedire a me e a Vannacci di presentare un libro”. A dirlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini parlando del convegno su Israele annullato per motivi di sicurezza dalla Statale di Milano, a margine della presentazione del libro ‘Controvento’ alla bocciofila Martesana di Milano

