Presente la premier Meloni. Il ministro della Difesa, Crosetto: "La sfida è rinnovarsi mantenendo valori e tradizioni"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato all’ippodromo militare ‘Gen. C.A. Pietro Giannattasio’ di Tor di Quinto, a Roma, alla cerimonia del 163° anniversario di costituzione dell’Esercito. La premier sotto la pioggia battente e a bordo di un veicolo tattico ha passato in rassegna lo schieramento di una brigata di formazione in rappresentanza di tutte le specialità dell’Esercito. Schierata anche la banda dell’Esercito in divisa storica. Nel corso dell’evento eseguite dimostrazioni dinamiche svolte da componenti dell’Esercito ad alta specializzazione con il volo di elicotteri.

Crosetto: “Sfida Esercito è rinnovarsi mantenendo valori e tradizioni”

“L’Esercito che ha di fronte una sfida difficile, quella di mantenere i valori e le tradizioni che l’hanno guidato per 163 anni, e di sapersi rinnovare perchè il mondo è cambiato improvvisamente. E noi dobbiamo cambiare l’Esercito e le fotrze armate. La sfida al cambiamento riguarda ognuno di noi. Il mondo come l’abbiamo vissuto e interpretato fino al giorno prima è cambiato. È mutato repentinamente. Il cambiamento riguarda tutti, il Parlamento il Governo. Cambia il modo di rapportarci al mondo. Un mondo in cui pensavamo scomparissero le guerre. E invece gli ultimi 2 anni ci hanno riportato a uno scenario in cui la guerra può entrarti in casa” ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo alla cerimonia per il 163esimo anniversario della Costituzione dell’Esercito Italiano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata