Lo riporta Bloomberg. Il presidente francese cinque anni fa propose von der Leyen

Il presidente francese Emmanuel Macron, che cinque anni fa ha proposto Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea, è ora in trattative con gli altri leader dell’Ue per trovare un candidato diverso, come Mario Draghi, per ricoprire il posto più importante. Lo riporta Bloomberg, citando persone informate sulle discussioni. A meno di due mesi dalle elezioni europee, Macron avrebbe parlato con diversi premier, tra cui la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, della possibilità di avere un leader tecnocratico come l’ex presidente della Bce alla guida dell’Esecutivo Ue.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata