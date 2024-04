Lo si apprende da fonti di Palazzo Madama

La statua sulla maternità ‘Dal latte materno veniamo’, scultura in bronzo a dimensioni reali raffigurante una donna che allatta al seno, realizzata dall’artista Vera Omodeo, la cui collocazione in piazza Eleonora Duse a Milano – proposta dai figli della scultrice – è stata bloccata da una commissione di esperti di Palazzo Marino, arriverà a Roma e sarà esposta in Senato a partire dal 6 maggio. Lo si apprende da fonti di Palazzo Madama. Lo stop, almeno momentaneo, alla collocazione dell’opera in spazio pubblico, disposto dalla commissione perché non risponderebbe ‘alla sensibilità universale’, era stato molto criticato da parte della politica. Nei giorni scorsi, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva detto che avrebbe chiesto di esporla a Palazzo Madama. Il sindaco milanese, Giuseppe Sala, da parte sua, ha affermato che la volontà del Comune è quella di farla tornare a Milano, ma in uno “spazio corretto”.

