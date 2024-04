"Mi sembra un po' una forzatura sostenere che non risponde a una sensibilità universale", ha aggiunto il primo cittadino

Giuseppe Sala è tornato a parlare della vicenda della statua ‘Dal latte materno veniamo’, scultura in bronzo a dimensioni reali, raffigurante una donna che allatta al seno, realizzata dall’artista Vera Omodeo, scomparsa pochi mesi fa.

I figli volevano donare l’opera alla città di Milano affinché fosse esposta in piazza Eleonora Duse ma l’idea è stata bocciata dalla commissione di esperti di Palazzo Marino. “C’è una commissione che non risponde a me ma alla quale chiederò di riesaminare la questione, perlomeno ascoltando il mio giudizio. Non penso che urti alcuna sensibilità”, ha spiegato il sindaco.

“Non voglio entrare nella logica della collocazione da una parte o dall’altra, lascio all’assessore Sacchi di fare proposte, non so se sia collocazione giusta, se ci sono altre idee. Però chiederò alla commissione di riesaminare, mi sembra un po’ una forzatura sostenere che non risponde a una sensibilità universale”, ha aggiunto il primo cittadino.

