Lo scrittore è intervenuto all'incontro "Come sta la democrazia", alla Fondazione Feltrinelli a Milano

“Credo che l’Italia non abbia mai attraversato il fantasma del fascismo e che abiti ancora il nostro presente, la casa della democrazia moderna, in forma più ampia, e meno appariscente di chi fa il osaluto e festeggia, meno orripilante, ma più diffusa”. Lo ha detto lo scrittore Antonio Scurati, intervenuto all’incontro “Come sta la democrazia”, alla Fondazione Feltrinelli di viale Pasubio a Milano. “L’unico modo per fugare il fantasma del fascismo è ‘attraversarlo’ – ha spiegato – questo significa riconoscere di esserlo stato, in un senso antitetico rispetto a quello che sostiene la seconda carica dello Stato che dice: ‘Siamo eredi del fascismo’, intendendo che in qualche misura è ancora in noi”.

