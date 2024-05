Nove Stati non hanno siglato la dichiarazione presentata dalla presidenza di turno belga

“Che rabbia questo governo che nella giornata internazionale contro l’omobilesbotransfobia decide di non firmare una dichiarazione per le politiche europee a favore delle persone Lgbt. Non è accettabile”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein sul voto contrario dell’Italia alla Dichiarazione per la promozione delle politiche europee a favore delle comunità Lgbt+ presentata dall’attuale presidenza belga del Consiglio Ue. Lo ha detto a margine dell’evento “Per un’Europa umana, concreta sostenibile” in Campidoglio a Roma. La leader dem ha aggiunto: “Che rabbia e che vergogna per il governo che l’anno scorso aveva firmato analoga dichiarazione e quest’anno, evidentemente sotto campagna elettorale, ha deciso di non farlo. Una campagna elettorale sulla pelle delle persone discriminate”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata