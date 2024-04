"Il Pd ha comunque ottenuto un buon risultato", ha aggiunto il sindaco di Pesaro

“Se guardiamo i dati, se ci fosse stata una alleanza ampia ce la saremmo giocata. In questo caso addirittura alcune forze centriste sono andate con il centrodestra. Come sempre, quando ci si presenta divisi si perde. Marrese ha comunque fatto una buona campagna elettorale, il Pd ha ottenuto un buon risultato. Ora dobbiamo ripartire sapendo che la strada dell’unità delle opposizioni è una strada obbligata. Anche per questo dobbiamo andare alle elezioni europee concorrendo ognuno per il proprio simbolo, ma facendo una battaglia di opposizione comune al governo. Questo ci renderà più credibili anche per le elezioni europee”. Così il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, candidato alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, a margine di una iniziativa elettorale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata