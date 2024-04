Il Pd raddoppia il risultato della precedente tornata del 2019, mentre la Lega perde più di 10 punti percentuali

Ecco i risultati definitivi delle elezioni regionali in Basilicata. L’attuale presidente della Regione e candidato per il centrodestra, Vito Bardi, è stato confermato governatore con il 56,63% dei voti (153.088). Lo sfidante del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, Piero Marrese, ha ottenuto il 42,16% dei consensi (113.979 voti). Terzo il candidato di Volt, Eustachio Follia, con l’1,21% delle preferenze (3.269).

I risultati dei partiti

La lista più votata alle regionali lucane è quella di Fratelli d’Italia, che ottiene il 17,39% e 4 seggi in Consiglio, seguita dal Pd con il 13,87% (2 seggi). Nel centrodestra Forza Italia è al secondo posto con il 13,01% dei voti (3 seggi), terza la Lega con il 7,81% (2 seggi) e quarta Azione con il 7,51% (2 seggi). Seguono Orgoglio Lucano al 7,03%, Unione di Centro al 2,54% e La vera Basilicata al 2,23%. In totale la coalizione ottiene 12 seggi. Nel centrosinistra la seconda lista più votata dopo il Partito Democratico è Basilicata Casa Comune (11,18%, 2 seggi), seguita da Movimento 5 Stelle al 7,66% (2 seggi), Alleanza Verdi Sinistra-Psi-La Basilicata Possibile al 5,79% (1 seggio) e Basilicata unita al 2,86%. Alla coalizione vanno in totale 7 seggi.

Grande crescita per Fratelli d’Italia che nelle precedenti consultazioni del 2019 si era attestato al 5,91%. Il Pd raddoppia il risultato della precedente tornata, dal 7,75% al 13,87%. Balzo anche per Forza Italia, che guadagna quattro punti percentuali dal 9,14% del 2019. I grandi sconfitti di queste elezioni però sembrano Lega e Movimento 5 Stelle. Il Carroccio perde oltre 10 punti dal 2019, quando aveva ottenuto il 19,15% mentre il M5S crolla dal 20,27% al 7,66%.

