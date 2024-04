A breve uscirà il bando. Stiamo lavorando da mesi, seguendo una procedura che richiede del tempo", ha affermato il sindaco di Roma

Il Comune di Roma sta lavorando per mettere a bando nuove licenze per i taxi. Lo ha fatto sapere il sindaco Roberto Gualtieri. “A breve uscirà il bando. Stiamo lavorando da mesi seguendo una procedura che come tutte le cose richiede un po’ di tempo. Stiamo lavorando per mettere a bando tutte le nuove licenze. Quindi avremo prima dell’inizio del Giubileo i nuovi taxi. Si tratta di mille licenze permanenti ma ci saranno anche quelle stagionali, gli Ncc e ovviamente la doppia guida già in corso che è a quota 400″, ha affermato il primo cittadino nella sede capitolina dell’Associazione Stampa Estera in Italia.

