"Il contributo migliore a questa squadra lo posso dare correndo accanto ai candidati", ha spiegato la leader dem

Il nome di Elly Schlein non comparirà nel simbolo del Partito democratico che verrà presentato per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. “Si è parlato in direzione, è stata fatta la proposta di inserire il mio nome nel logo elettorale. Ringrazio chi ha fatto quella proposta, ma il contributo migliore a questa squadra lo posso dare correndo accanto ai candidati. Questa proposta mi è sembrata più divisiva che rafforzativa, e non ne abbiamo bisogno”, ha spiegato la segretaria del Pd durante una diretta Instagram. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata