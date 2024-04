"Mi prendo questa responsabilità poi starò in parlamento per contrastare le politiche di Giorgia Meloni", ha aggiunto

Elly Schlein si candida alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno come capolista del Partito democratico per il Centro e le Isole. La segretaria dem lo ha ribadito oggi durante una diretta Instagram. “Voglio dare una mano anche io a questa squadra. Sono anche io candidata per portare il Pd più in alto possibile. Io ho la speranza di poter dare una mano a eleggere il più possibile di queste persone“, ha detto la segretaria. “Mi prendo questa responsabilità poi starò in parlamento per contrastare le politiche di Giorgia Meloni“. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

