Il responsabile elettorale di FI Battilocchio: "Leader che ancora continua a ispirarci"

Il responsabile elettorale di Forza Italia, Alessandro Battilocchio, ha depositato al Viminale il simbolo del partito per le elezioni Europee, che si terrano l’8 e il 9 giugno.

Il logo contiene la dicitura ‘Berlusconi Presidente’, il riferimento esplicito al PPE e le scritte ‘Forza Italia’ e ‘Noi moderati’. “Una scelta istituzionalizzata e approvata dal Consiglio nazionale dello scorso luglio. Un accordo con Noi moderati presentato nei giorni scorsi, che è un accordo non solo elettorale, perché c’è un cammino che stiamo facendo insieme nella cornice del Partito Popolare Europeo. Anche in questo caso il nome PPE fa parte integrante del nostro simbolo”, ha dichiarato Battilocchio. “Sul nome di Berlusconi nel simbolo è una scelta fatta a luglio, ma è anche nello statuto. Abbiamo avuto un leader che ancora ci continua a ispirare. Ora c’è una squadra che, sotto l’egida di Antonio Tajani, sta facendo il massimo e stiamo registrando un certo entusiasmo e una partecipazione che ci lascia ben sperare per un buon risultato alle elezioni Europee”, ha concluso Battilocchio.

