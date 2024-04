Il vicepremier e segretario di Forza Italia parla al Consiglio nazionale del partito a Roma

Antonio Tajani annuncia la sua candidatura alle elezioni europee. “Ho deciso di candidarmi”, ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, nel suo intervento al Consiglio nazionale del partito, all’hotel Parco dei Principi a Roma.

“Lo farò profondendo tutte le mie forze senza mai rinunciare o far passare in secondo piano il ruolo di ministro degli Esteri e vicepremier“, ha aggiunto. “ E’un atto d’amore nei vostri confronti e nei confronti dei nostri elettori per dire che io ci sono, ci sarò, continuerò ad esserci da semplice militante che vuole portare avanti, come feci 30 anni fa, la bandiera di Forza Italia con tutto ciò che rappresenta”, ha proseguito il segretario azzurro.

“Non è solo il segretario del partito che vuole guidare le liste per rinforzarle. Il motivo principale è mettere nell’agone elettorale tutta la mia esperienza politica, in Europa, la rete di conoscenze, tutta una storia nella quale ho creduto. Voglio che le nostre liste siano caratterizzate dall’impegno storico di FI nelle istituzioni europee e all’interno del Ppe. E se un segretario di partito non ha il coraggio di mettersi alla guida di chi gli dà fiducia, non sarebbe un buon segretario”, ha aggiunto. “E non potrei chiedere a voi di battervi e impegnarvi. Per questo mi batterò senza risparmiarmi”.

