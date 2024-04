La proposta avanzata in direzione da Bonaccini

(LaPresse) Si è aperta con un colpo a sorpresa la direzione Pd che si è tenuta a Roma. Nel corso del suo intervento infatti il presidente del partito, Stefano Bonaccini ha avanzato la proposta di inserire il nome della segretaria Schlein nel simbolo con cui il Pd si presenterà alle elezioni europee. Una scelta non condivisa da molta parte del Pd, che ha animato un dibattito acceso finito con la scelta di rimandare questa decisione ad “un altro momento”. Elly Schlein ha chiesto di approvare le liste. Per il resto la direzione ha votato di dare mandato alla segretaria a completare i nomi mancanti e a fare la valutazione finale su come finalizzare al meglio il suo contributo alla battaglia elettorale.

