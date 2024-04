La segretaria dem: "Mi candido ma resto in Parlamento contro Meloni"

Elly Schlein correrà da capolista Pd alle Europee nella circoscrizione Centro e nelle Isole. Lo ha annunciato Igor Taruffi nel corso della direzione dem. “Sono disponibile a dare una mano con spirito di servizio – ha spiegato la segretaria dem – perché la posta in gioco ci chiama tutti, mi candido a dare una spinta a questa meravigliosa squadra e a un progetto collettivo di cambiamento del Pd e del Paese. Una squadra plurale e competente sperando di eleggerla tutta. Io naturalmente resterò qui, da segretaria, nel confronto quotidiano in Parlamento con Giorgia Meloni e le sue scelte scellerate per l’Italia. Se vinciamo noi l’alternativa è già domani, forza”.

Il nome di Elly Schlein verrà inserito nel simbolo Pd che verrà presentato alle prossime elezioni europee, ha annunciato il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, nel corso della direzione del partito che al termine della riunione dovrà votare la decisione.

