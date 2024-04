La premier a Potenza: "Agenti hanno subito ennesima aggressione alla Sapienza"

“Voglio portare la solidarietà alle forze dell’ordine per l’ennesima aggressione che hanno subito qualche giorno fa all’Università La Sapienza di Roma sulla quale nessun esponente della Sinistra ha avuto il coraggio di esprimere solidarietà, probabilmente perché simpatizzano più con chi li ha aggrediti”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Potenza, in occasione del comizio di chiusura della campagna elettorale del candidato del Centrodestra alle elezioni Regionali in Basilicata Vito Bardi.

