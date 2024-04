La premier a Potenza: "Io non mi risparmierò per questo lavoro"

“Per me è molto importante questa boccata di ossigeno. Per me è una boccata di ossigeno poter tornare in piazza, raccogliere il vostro entusiasmo, trasformarlo in benzina per avere l’energia per continuare a fare questo lavoro difficile che stiamo portando avanti“. Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni, a Potenza, in occasione del comizio di chiusura della campagna elettorale del candidato del Centrodestra alle elezioni regionali in Basilicata, Vito Bardi. “Per noi è fondamentale sapere che c’è il consenso e l’entusiasmo e che lo stiamo facendo per qualcuno. Io farò questa vita fin quando il popolo italiano me lo chiederà. Io non mi risparmierò per questo lavoro”, ha aggiunto Meloni.

