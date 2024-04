Milano, 19 apr. (LaPresse) – “Non dico che va tutto bene, io sto dicendo che ce la stiamo mettendo tutta. In questo anno di mezzo, siamo pronti a continuare a farlo. Non lo facciamo perché ce lo chiede il partito, lo facciamo se ce lo chiedete voi. La democrazia è bella per questo. Per me questo senza il vostro consenso non avrebbe senso”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Potenza, in occasione del comizio di chiusura della campagna elettorale del candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Basilicata, Vito Bardi.

