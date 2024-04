Il ministro dell’Istruzione a margine della sua visita al Salone del Mobile di Milano

“È un problema che non si pone ancora perché Vannacci non è ufficialmente candidato. Dopodiché, deciderò al momento opportuno. Il voto al candidato lo sceglierò io ed è inutile che lo dica al popolo intero”. Così il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, a margine della sua visita al Salone del Mobile di Milano. Ai cronisti che gli chiedevano se Vannacci fosse ‘un uomo da Lega’, il ministro ha risposto così: “Queste cose le decide Matteo Salvini che è il segretario della Lega e non spetta a me decidere chi è da Lega e chi non lo è. Quello che decide Matteo Salvini è sicuramente saggio e ben fatto perché ritengo che sino ad ora abbia guidato con grande coraggio in momenti anche difficili il movimento. Ricordo a tutti che senza quella scelta fatta da lui nel 2013 noi non avremmo avuto un grande movimento nazionale che ha portato il valore della libertà e del federalismo in tutta Italia. La scelta di Matteo Salvini fatta nel 2013 è stata una scelta particolarmente intelligente ed è per questo che ho fiducia nel nostro segretario”.

