La risposta del generale in merito ad alcune voci interne al Carroccio che sarebbero contrarie alla sua candidatura

E’ ancora un punto di domanda la discesa in campo di Roberto Vannacci, che potrebbe candidarsi per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno con la Lega. Alcune voci interne al Carroccio, però, sarebbero contrarie a una sua presenza nelle liste.

“Non pesano assolutamente nulla sulla decisione di una mia eventuale candidatura, perché io non faccio parte di nessun partito e non ho mai chiesto di farne parte. Sono dinamiche interne nelle quali non voglio entrare e che sinceramente mi interessano anche poco“, ha detto il generale contattato da LaPresse.”È una valutazione strettamente personale e sono serenissimo, è una cosa che dipende da me e mi sono sempre considerato padrone del mio destino. Non dipende da nessun altro”. “Al momento non ho nessuna novità ma manca poco, le liste verranno presentate ritengo entro fine mese, quindi per allora bisognerà che io sciolga le riserve”. “C’è chi dice che farei bene e c’è chi dice che farei male”, ha aggiunto.

