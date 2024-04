I dem chiedevano di assicurare che l'emendamento presentato da FdI sull'aborto non creasse nessuna limitazione alla piena attuazione della legge 194

La Camera ha respinto con 93 voti favorevoli, 117 contrari e 18 astenuti l’ordine del giorno presentato dal Pd al decreto Pnrr con il quale i dem chiedevano di assicurare che l’emendamento presentato da FdI sull’aborto (che prevede la presenza dei comitati Pro Life nei consultori) non creasse nessuna limitazione alla piena attuazione della legge 194. Dai tabulati, però, emerge una divisione nella maggioranza. Ben 15 dei 37 deputati leghisti presenti, infatti, compreso il capogruppo Riccardo Molinari, si sono astenuti sul testo presentato dai dem. Tra i 18 astenuti figura anche il deputato di FI Paolo Emilio Russo.

Molinari (Lega): “Su temi etici lasciamo libertà di coscienza”

“Come sempre sui temi etici abbiamo lasciato libertà di coscienza, e quindi c’è stato chi ha seguito le indicazioni del governo e chi si è astenuto”. Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, in Transatlantico commentando l’astensione di una parte del gruppo del suo partito, del quale fa parte anche lui, in Aula nel voto sull’ordine del giorno presentato dal Pd al decreto Pnrr con il quale i dem chiedevano di assicurare che l’emendamento presentato da FdI sull’aborto (che prevede la presenza dei comitati Pro Life nei consultori) non creasse nessuna limitazione alla piena attuazione della legge 194.

Braga (Pd): “Governo sostiene norma che limita attuazione legge 194”

“Il governo ha detto no alla piena attuazione della legge 194 e la maggioranza ha votato contro la nostra proposta che chiedeva di fare chiarezza sulla norma pro-life promossa da Fdi per restringere il diritto delle donne ad avere accesso all’interruzione volontaria di gravidanza. Adesso è chiaro l’intento, non è stata una manina solitaria a far passare quella norma in commissione: il governo si schiera convintamente con i pro-life. Mentre in Francia il diritto all’aborto entra in costituzione e il Parlamento europeo approva una mozione perché entri nella carta dei diritti fondamentali, in Italia si compie un passo indietro di 50 anni, che mette in discussione l’autonomia e l’autodeterminazione delle donne”. Così la capogruppo democratica alla Camera, Chiara Braga.

