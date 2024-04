Il disegno è opera di Filippo Sensi, senatore del Partito democratico. Il vicepremier oggi ha parlato in Aula durante il question time

Senatore e vignettista. Stiamo parlando di Filippo Sensi, parlamentare del Partito democratico che ha come nome d’arte Nomfup. Durante il question time a Palazzo Madama è spuntato tra i banchi uno dei suoi disegni che ha come protagonista Matteo Salvini. Il vicepremier oggi in Aula ha parlato del Piano Casa, precisando che “non è un condono” e che “l’obiettivo finale è di abbassare il costo degli affitti”. Il giornalista, blogger e politico romano classe 1968 lo ha quindi preso di mira con un’opera satirica: il ministro viene ritratto mentre dice solo “condono, condono, condono”.

Per Sensi non si tratta della prima vignetta, anzi. Il senatore negli anni ha preso di mira diversi esponenti e leader: da Giuseppe Conte a Luigi Di Maio, passando per Danilo Toninelli e Alfonso Bonafede.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata