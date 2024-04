Il ministro degli Esteri presiede il summit sull'isola campana

È arrivato a Capri su un’imbarcazione della Guardia di Finanza, Antonio Tajani per il G7 in programma dal 17 al 19 aprile. Il ministro degli Esteri presiede il summit che ha sul tavolo tra le altre cose le tensioni Iran-Israele e la guerra in Ucraina. Si parlerà anche di possibili nuove sanzioni in particolare contro Teheran.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata