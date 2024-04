Medioriente, Ucraina, Africa e Mar Rosso tra i temi messi sul tavolo

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è a Capri per presiedere la riunione dei ministri degli Esteri del G7. Tanti i temi sul tavolo come sottolinea la Farnesina in un post su X, tra questi Medioriente, Mar Rosso, Africa, Ucraina e Indo-Pacifico.

#G7Italia2024 | Il Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale @Antonio_Tajani è a #Capri per presiedere la riunione dei Ministri degli Esteri #G7.

🗒️Tra i temi:

🔹Medio Oriente

🔹Mar Rosso

🔹Africa

🔹Ucraina

🔹Indo-Pacifico Maggiori info👇https://t.co/1ZLNj6hp9U pic.twitter.com/R1qB1HEXvK — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) April 17, 2024

